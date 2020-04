Tutti uniti nel Napoli: Gattuso, Giuntoli e azzurri aiutano i dipendenti in cassa integrazione

Rino Gattuso, Cristiano Giuntoli e i calciatori aiuteranno i dipendenti del Napoli che percepiscono stipendi ordinari e che sono stati messi in cassa integrazione. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui tutti sono dispiaciuti per il danno economico di impiegati e magazzinieri e, per questo, sarebbero pronti a condividere tutti questi sacrifcio in aiuto dei cassintegrati. In totale si tratta di una trentina di lavoratori, di cui una quindicina che attende ancora lo stipendio di marzo o comunicazione ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.