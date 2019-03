© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Federico Chiesa e spiega che in questo momento sono Inter e Juventus le due società italiane che più concretamente si stanno muovendo per l'esterno d'attacco classe '97. Negli ultimi giorni s'è fatto avanti anche il Milan, mentre Roma e Napoli - si legge - in questo momento sono abbastanza tagliate fuori.

Il problema, per tutti, è la valutazione che la Fiorentina dà del suo calciatore: 100 milioni di euro senza contropartite tecniche. Un problema per tutti, anche per la Juve che ha fatto intendere di voler spendere al massimo 70 mln.