Tutto dagli 11 metri: Parma-Napoli 2-1. Decide Kulusevski, emiliani matematicamente salvi

Dopo sei sconfitte e un pareggio il Parma di D'Aversa questa sera al Tardini è tornato alla vittoria. La sfida contro il Napoli è finita 2-1, decisa da tre rigori che hanno indirizzato il match e consegnato agli emiliani la matematica salvezza a tre giornate dalla fine.

Non è stato un gran bel primo tempo, soprattutto a causa di un caldo torrido che ha ridotto gli scatti apparentemente inutili e ha subito allungato le due squadre sul terreno di gioco. Il Napoli non è riuscito a produrre la sua solita pressione sui portatori di palla avversari e dopo l'occasione di Politano al quarto minuto s'è limitato all'ordinaria amministrazione. Senza giocate pericolose e senza incidere, anche a causa di un tridente sperimentale Politano-Lozano-Insigne che ha confermato l'incapacità del messicano di agire al meglio nel ruolo di numero 9.

Meglio il Parma, che ci ha provato o con qualche tiro dalla distanza di Siligardi o provando a sfruttare errori degli avversari. Ghiotta l'occasione sprecata al 30esimo, quando Allan ha servito a Karamoh un pallone d'oro che l'attaccante del Parma a tu per tu con Meret è riuscito a trasformare solo in un assist per Siligardi (tiro poi respinto da Di Lorenzo).

La partita al Tardini s'è decisa tra la fine del primo tempo e la ripresa ed è stata decisa esclusivamente dagli undici metri. Tre rigori perfettamente trasformati da Caprari, Insigne e Kulusevski gli acuti di un match che di acuti non ne ha regalati troppi. Il primo rigore è arrivato per un tocco di Mario Rui sul ginocchio di Grassi. Il secondo per un tocco col braccio di quest'ultimo, sanzionato da Giua dopo un'attenta e lunga revisione al VAR. Il terzo, quello decisivo, per un intervento falloso di Koulibaly su Kulusevski: Meret spiazzato dal rigore calciato dal futuro centrocampista della Juventus. Che anche stasera, pur partendo dalla panchina, s'è rivelato determinante.

