Tutto e subito. Romero, 37 secondi per il giallo: qualità e irruenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

37 secondi per il primo cartellino. Che è stato giallo ma poteva anche essere rosso. La giornata di Cristian Romero è iniziata così, con un fallaccio su Joao Pedro. Che inevitabilmente ha condizionato la gara del giovane difensore del Genoa, uscito prima del 90’ nell’1-0 subito dai suoi in casa del Cagliari. Non una novità, per il Cuti: nell’ultima di campionato contro l’Atalanta gli erano bastati 4 minuti per farsi ammonire. Contro la Juve a ottobre, 9 minuti. E nella gara successiva, avversario l’Udinese, in 18 minuti (dal 56’ al 74’) ha rimediato due ammonizioni a stretto giro di posta. Nella gara in cui peraltro ha segnato il suo fin qui unico gol in campionato.

Tutto e subito, per il giovane difensore argentino del Genoa. Promettente, a dir poco: classe ’98, è arrivato in estate dal Belgrano. Ha esordito da titolare proprio contro la Juve, lanciato da Juric. Le qualità, d’altra parte, sono indiscutibili. Anticipo, grinta, fisico, anche una buona tecnica di base. Non a caso, l’Inter guida una lunga lista di club interessati. C’è da limare l’irruenza, però. Perché un cartellino a inizio gara pesa sulle partite e non sono dettagli, soprattutto per le grandi. C’è tempo, ma Romero deve soltanto calmarsi, per un posto al sole in una big.