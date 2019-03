Tutto facile per l'Empoli: 2-0 al 45', Frosinone troppo arrendevole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un rigore trasformato da Ciccio Caputo e il siluro di Pajac permettono a un ottimo Empoli di chiudere il primo tempo con due reti di vantaggio su un Frosinone finora mai in partita.

Aurelio Andreazzoli saggiamente non cambia il 3-5-2 di Iachini. Dopo una prima fase di studio, l'Empoli prende il sopravvento, trascinato soprattutto da Farias e Krunic. La squadra di Baroni non riesce a prendere le misure all'ex Cagliari, che al 15' cade in area nel contatto con Paganini. Massa lascia proseguire in un primo momento, ma Manganiello al VAR lo richiama. Passano attimi interminabili, poi il fischietto ligure concede il penalty ai padroni di casa: siamo al 20' quando Caputo calcia forte e centrale, senza lasciare scampo a Sportiello. Il Frosinone accusa il colpo e non riesce a reagire. E Caputo si divora il raddoppio qualche minuto più tardi: finta su Capuano, percussione centrale e conclusione debole, che termina docile tra le braccia del portiere ospite. Poco dopo la mezzora è ancora protagonista il capitano empolese, leggermente in ritardo sul cross di Di Lorenzo dalla destra. I ciociari, troppo lenti e privi di idee, fanno molta fatica a superare la trequarti. Così, l'Empoli trova il raddoppio al 38' con Pajac, che fulmina Sportiello con un preciso sinistro. In pieno recupero Paganini sfiora il gol in acrobazia, poi Sportiello salva su Farias con un vero e proprio miracolo all'ultimo istante. Un segnale, forse, per i laziali, in vista di una ripresa in cui dovranno dar fondo a tutte le energie per restare aggrappati ancora al treno salvezza. All'intervallo è 2-0, un risultato che probabilmente sta anche stretto agli uomini di Andreazzoli.