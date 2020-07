Tutto facile per l'Hellas fin qui: doppietta di Di Carmine, e 2-0 sulla SPAL all'intervallo

Terminato qualche istante fa il primo tempo della partita del Bentegodi tra Hellas Verona e SPAL. Prima frazione che sorride quasi totalmente alla squadra di casa, padrona del campo sin dai primi istanti e capace di incamerare due reti nell'arco di poco più di dieci minuti. Grande protagonista fino a qui è il centravanti Samuel Di Carmine, che ha segnato entrambe le reti, approfittando di due azioni quasi sviluppate in fotocopia, grazie ad iniziative sfociate sul lato sinistro. Prima, al 7', l'assist alto di Lazovic e la complicità di un Letica non perfetto; poi, invece, un passaggio basso al bacio di Dimarco per il più facile dei tap-in a porta sguarnita. Da lì in avanti, perlopiù gestione da parte degli uomini di Juric, vicini in più di una circostanza alla terza rete, su tutti con il solito Di Carmine, meno freddo del solito lasciato di nuovo libero di battere a fine frazione. Pochi segnali invece da parte dei ragazzi di Di Biagio: la sua SPAL, come troppo spesso avvenuto in stagione, si è aggrappata più che altro ad Andrea Petagna, unico a riuscire a calciare verso la porta di Silvestri tra gli ospiti, dopo i primi 45'. All'intervallo, perciò, il parziale è di 2-0.