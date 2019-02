Tutto facile per la Juve: Dybala torna al gol, Bonucci raddoppia. 2-0 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto fin troppo facile per la Juventus, che nel giro di 10 minuti chiude la pratica Frosinone e torna negli spogliatoi sul risultato di 2-0 al 45'. Ad aprire le marcature ci pensa Paulo Dybala dopo sei minuti di gioco: gran gol dell'argentino, botta violenta dai 25 metri su scarico di CR7. Da segnalare la doppia esultanza: Dybala allarga braccia e mani come il portoghese, che a sua volta gli va incontro mimando ancora la Dybala mask. Al 17' arriva il raddoppio di Leonardo Bonucci: calcio d'angolo battuto da Dybala, Mandzukic di testa impegna Sportiello che risponde presente. Sulla respinta del portiere si avventano Bonucci e Khedira: il difensore alza il piede, rischia la scarpata al compagno ma colpisce il pallone e lo ribadisce in rete. Trovato il doppio vantaggio, la Juve gestisce la partita, con il Frosinone vivo soprattutto grazie alle giocate di Ciano, fin qui non sufficienti ad accorciare le distanze. Allarme Mandzukic: il croato esce dolorante dopo un contatto con Goldaniga e si fa fasciare il braccio. Dovrebbe essere in grado di proseguire, ma con l'Atlético Madrid alle porte Allegri potrebbe fare altre valutazioni. Finale arrembante dei ciociari, con il solito Ciano che sfiora la porta da punizione, ma i 47 punti di distacco in classifica non mentono: all'intervallo, Juventus-Frosinone è sul 2-0 con le reti di Dybala e Bonucci.