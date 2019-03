Tutto facile per la Juventus: poker contro l'Udinese, super Kean

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco conclusa la sfida fra Juventus e Udinese. I bianconeri hanno calato il poker: doppietta di Kean, reti di Emre Can e Matuidi. Nel finale il gol di Lasagna dell'Udinese che ha reso meno pesante il passivo per i friulani.

TURNOVER E SUPER KEAN - Ampio turnover per Allegri, che tiene a riposo i big in vista della sfida di Champions League con l'Atletico Madrid in programma martedì prossimo. Panchina per Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Chiellini e Bonucci. Dal primo minuto ci sono Moise Kean e Bernardeschi, in difesa si rivede Barzagli, con la fascia di capitano al braccio. Nonostante i tanti cambi, la Juve non va in difficoltà e dopo 10 minuti arriva il vantaggio bianconero. Wilmot perde un brutto pallone, ne approfitta Alex Sandro che mette in mezzo un bel cross teso che trova Kean: tocco di prima intenzione e vantaggio bianconero. Il giovane gioiello della Juventus trova il raddoppio a pochi minuti dalla fine del primo tempo: azione personale, tocco di punta stile calcetto che beffa Musso. Nel frattempo Allegri era stato costretto a sostituire Barzagli per infortunio: dentro Bonucci.

LA JUVE DILAGA NELLA RIPRESA - Nella ripresa la musica non cambia. I bianconeri dilagano senza difficoltà: Kean viene steso in area di rigore da Opoku, sul dischetto si presenta Emre Can che non sbaglia. Passano pochi minuti e la Juventus cala il poker: cross di Bentancur e colpo di testa di Matuidi. Tutto facile per la Juventus, che con il minimo sforzo liquida la pratica Udinese e si prepara alla super sfida con l'Atletico.

LASAGNA ED UN PASSIVO MENO PESANTE - All'Allianz Stadium c'è gloria anche per Kevin Lasagna. L'attaccante dell'Udinese, entrato nella ripresa al posto di Wilmot, trova il gol che rende meno pesante il passivo. Stop di petto e gran diagonale che non lascia scampo a Sczcesny.

CON IL MINIMO SFORZO - Finisce 4-1 all'Allianz Stadium, la Juventus porta a casa tre punti e tiene a riposo quasi tutti i big in vista della sfida decisiva con l'Atletico Madrid. C'è da ribaltare il 2-0 dei Colchoneros al Wanda Metropolitano.