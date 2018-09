Tutto merito del miglior Insigne. Napoli sorride, Fiorentina battuta 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un assalto infinito. Lungo, lento e costante. Una predominanza territoriale a tratti sterile, che però ha permesso al Napoli - con un gol realizzato al 79esimo - di portare a casa la sua terza vittoria stagionale. La prima senza rimonte e senza subire reti. E' finito 1-0 a favore della squadra di Ancelotti il secondo anticipo della quarta giornata di Serie A, prima sconfitta per la Fiorentina che ha giocato di rimessa per quasi tutto il match. S'è difesa con ordine e logica, ma poi è capitolata quando già vedeva il traguardo. Ha deciso il match il migliore in campo: Lorenzo Insigne. Prima centravanti, poi ala sinistra e poi di nuovo al centro del tridente per sfruttare la deliziosa palla di Milik e realizzare il gol che ha deciso la partita.

Terza vittoria su quattro match per il Napoli di Carlo Ancelotti, che ha cambiato 5/11 rispetto alla squadra che ha perso a Genova e dopo questo match ha motivi per sorridere. E altri per continuare a lavorare sodo.

La squadra partenopea ha controllato il match quasi per tutti i 90 minuti e, paradossalmente, ha portato a casa il risultato quando lo 0-0 sembrava scritto. Ha avuto il merito di non partire svogliata, deconcentrata, e per la prima volta non è andata sotto. Riuscendo così a portare a casa il massimo risultato col minimo sforzo.

E la Fiorentina? Non ha sfigurato, pur senza mai creare grossi pericoli dalle parti di Karnezis. Per i ragazzi di Pioli quello di stasera era test più probante rispetto a ChievoVerona e Udinese e la squadra viola ha confermato di avere una sua logica e un suo gioco. Però, il Napoli ha dimostrato di avere più armi a disposizione e alla fine l'ha portata a casa. Meritatamente.