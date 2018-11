Tutto nel primo tempo. Sassuolo-Lazio 1-1, Ferrari risponde a Parolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina 1-1 la sfida del Mapei Stadium fra Sassuolo e Lazio. Le reti tutte nel primo tempo: apre le marcature Parolo, risponde Ferrari una manciata di minuti più tardi.

AVVIO SCOPPIETTANTE - La sfida del Mapei inizia nel migliore dei modi per la Lazio. Immobile lancia Luis Alberto, conclusione dello spagnolo che batte Consigli. Magnani salva sulla linea ma regala di fatto il pallone a Parolo per il più facile dei tap-in. Sembra il preludio ad una gara in discesa per la Lazio, ma dopo circa 7 minuti arriva il pareggio del Sassuolo: Lirola mette in mezzo un bel cross, Ferrari sfrutta la marcatura blanda di Lulic e segna di testa il gol del pari. Il Sassuolo, almeno nella prima frazione di gioco, fa la partita ed attacca con i suoi uomini migliori, con la Lazio che riparte in contropiede. È proprio su una ripartenza di Immobile che il Sassuolo trema: botta violenta dell'attaccante biancoceleste, Consigli ancora battuto, ma la palla colpisce in pieno il palo.

DURA LOTTA NELLA RIPRESA - La musica nel secondo tempo cambia. Le due squadre si sono prese le misure a vicende e la lotta è tutta in mezzo al campo. Ne viene fuori una ripresa fisica, con poche occasioni da ambo i lati. Inzaghi prova a scuotere i suoi inserendo Correa per Luis Alberto e Lukaku per Lulic. De Zerbi risponde con Djuricic prima, poi con Rogerio-Babacar nel finale. L'ex viola prova subito ad iscriversi ai marcatori, ma il suo pallonetto da oltre 30 metri finisce lontano dalla porta difesa da Strakosha.

DOPPIO BRIVIDO FINALE - In pieno recupero c'è tempo per gli ultimi brividi della partita. Prima un'azione prolungata del Sassuolo che libera Marlon che calcia però in maniera troppo debole. Sul ribaltamento di fronte Correa si libera benissimo ma non trova lo specchio. Sono le ultime occasioni, la sfida del Mapei finisce 1-1.