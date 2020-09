Tutto pronto per la prima di Andrea Pirlo. Lo Stadium attende mille tifosi

vedi letture

Tutto pronto per la prima Juventus di Andrea Pirlo. La formazione bianconera alle 20:45 stasera sfiderĂ la Sampdoria dell'esperto Claudio Ranieri, debutto in panchina per l'allenatore della Juve. Attesi 1000 tifosi, lo Stadium ha aperto le porte a mille invitati, all'esterno per adesso situazione totalmente tranquilla e attesa per l'arrivo in sicurezza dei sostenitori.