Tutto ruota attorno alla scelta di Paulo Dybala

Ventiquattro ore di volo, un paio di scali e adesso qualche ora di riposo. Prima di immergersi anima e corpo in un tavolo di discussione che potrebbe radicalmente cambiare il suo futuro e il suo destino. Per Paulo Dybala, quella che è appena iniziata è la prima giornata di una settimana che potrebbe riservargli grosse sorprese. La Juventus sul suo futuro ha idee chiare. Lui meno e, per questo motivo, adesso vuole vederci chiaro. E sentire in prima persona la voce dei protagonisti.

Non è scontato che l'incontro ci sia oggi, ma al massimo domattina Dybala ascolterà cosa ha da dirgli Maurizio Sarri e non sarà un dolce sentire. Perché la società è pronta a sacrificarlo sull'altare di Romelu Lukaku e per l'argentino è notizia difficile da digerire visto che lo stesso Sarri - nella conferenza stampa di presentazione e non solo - aveva dichiarato di voler puntare forte sull'argentino. E di vederlo bene in tre ruoli diversi: falso nove, trequartista e ala destra.

Invece la società ha deciso di puntare sul belga, e adesso sta provando a convincere Dybala a scegliere il Manchester United come suo nuovo club. Una soluzione che per il momento non convince molto il calciatore e non solo perché lo United il prossimo anno non giocherà la Champions League. Una soluzione che, magari con un contratto a cifre da stella assoluta della Premier League, potrebbe diventare realtà. Ma ad oggi non è scontato.

Osserva interessata l'Inter. Non solo perché in caso di fumata nera Lukaku potrebbe tornare prepotentemente a ruotare attorno all'orbita nerazzurra. Ma anche perché Marotta per mesi ha provato a mettere in piedi uno scambio Dybala-Icardi trovando proprio nell'ex Palermo, che non voleva lasciare Torino, l'ostacolo principale. Se però a Dybala verrà confermato anche faccia a faccia di essere sul mercato ecco che lo scenario potrebbe cambiare e l'Inter - a cui non dispiacerebbe affatto complicare la vita alla Juventus, oltre che portare Dybala a Milano - potrebbe diventare un'inaspettata alleata della Joya.