Tutto su Elmas: il macedone del Fenerbahce primo nome per Ancelotti

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul mercato del Napoli. Tutto su Eljif Elmas del Fenerbahce: il macedone, diciannovenne, è l'obiettivo numero uno per la mediana. La richiesta dei turchi è di 15 milioni di euro, la società campana proverà a chiudere per cifre più basse per un ragazzo che è già parte integrante della Nazionale macedone.