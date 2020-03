Tutto su Kumbulla. La Lazio ha individuato la priorità di mercato in vista della Champions

vedi letture

Non solo rinnovi in casa Lazio. Lulic, Luis Alberto, Luiz Felipe e Parolo stanno tutti trattando i rispettivi prolungamenti, ma intanto il direttore sportivo Igli Tare pensa anche al mercato: per giugno è già stato chiuso il colpo Escalante, ma ora l’uomo mercato biancoceleste vuol regalare a Inzaghi un rinforzo in difesa in ottica Champions ed il nome è quello di Marash Kumbulla dell’Hellas Verona. Il club scaligero fa una valutazione del cartellino di oltre 25 milioni e la concorrenza, Inter e Napoli su tutti, è molto forte.