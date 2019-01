Tutto sul centrocampista. Pjaca resta: il punto sulla Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'acquisto di Luis Muriel, la Fiorentina è alla ricerca di un elemento per rinforzare la zona nevralgica del campo. Un tassello fondamentale per le ambizioni europee della squadra di Stefano Pioli.

IN ENTRATA

Centrocampista cercasi, quindi. La pista più battuta porta a Napoli: Corvino lavora sia per Marko Rog che per Amadou Diawara. Le alternative scarseggiano: Pulgar, altro obiettivo dei viola, ha da poco rinnovato con il Bologna. Restano Obiang, per cui l'accordo sembra essere vicino, Traoré dell'Empoli e Radoja, che però è extracomunitario. Per il ruolo di secondo portiere continuano a piacere Perri del San Paolo e Marchetti del Genoa.

IN USCITA

Non ci sono novità sul fronte Dragowski, che piace allo Jagiellonia ma vorrebbe rimanere in Italia. Marko Pjaca, invece, è destinato a restare a Firenze fino al termine della stagione, nonostante un rendimento tutt'altro che soddisfacente. Si è parlato anche di un addio anticipato di Gerson, ma anche in questo caso la permanenza è quasi certa. Il Parma continua a corteggiare Laurini, mentre Eysseric piace sempre in Francia. Quello che ha più mercato è Cyril Thereau: mezza Serie A lo sogna, ma l'attaccante transalpino non è convinto delle offerte ricevute.