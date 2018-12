Tutto sul Porto: Conceição sfida la Roma col 4-3-3 e confida in Casillas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mercato, come di consueto, improntato ai giovani e alle scommesse che ha visto anche cessioni di un certo peso (Diogo Dalot, Ricardo Pereira, Willy Boly e Miguel Layun), non ha condizionato il rendimento di una formazione, il Porto, che ha deciso di affidarsi ancora all'emergente Conceição come tecnico. Dopo 18 partite tra Portogallo ed Europa, i risultati danno ragione all'ex Lazio e Parma, primo in patria e qualificato agli ottavi come testa di serie in Champions League.

Percorso in Europa

Cammino quasi netto in Europa per i lusitani, fermati solo a Gelsenkirchen all'esordio e poi capaci di infilare cinque vittorie di file: il girone probabilmente era il più agevole, ma per una squadra costretta a rifondarsi con frequenza, la qualificazione come prima in classifica non poteva essere un risultato scontato.

Schalke 04-Porto 1-1

Porto-Galatasaray 1-0

Lokomotiv Mosca-Porto 1-3

Porto-Lokomotiv Mosca 4-1

Porto-Schalke 04 3-1

Galatasaray-Porto 2-3

La stella - Iker Casillas

Con 100 vittorie in Champions League, il portiere iberico, addirittura in odore di ritorno in Nazionale per sollevazione popolare, è un punto di forza indubbio per il Porto. Zero minuti saltati in Liga NOS e Champions League, l'ex Real Madrid sta giocando a livelli altissimi e ha dalla sua quella esperienza internazionale che ben pochi compagni possono vantare.