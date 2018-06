Tuttosport su Alisson: "Offerta Real, 70 milioni per la Roma"

La prima pagina di Tuttosport in edicola mette in risalto il possibile trasferimento di Alisson al Real Madrid. "Offerta Real, 70 milioni per la Roma", il titolo del giornale che sottolinea i soldi che potrebbero finire nelle casse giallorosse. Il portiere brasiliano, dunque, potrebbe approdare alla casa blanca al termine del Mondiale in Russia.