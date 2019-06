U20, Frattesi: "Ora il terzo posto. Mercato? Fa piacere ma non è priorità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Frattesi, centrocampista della Nazionale italiana Under 20 impegnata in Polonia, ha parlato al microfono di Sky Sport in vista della finale per il terzo posto contro l'Ecuador. "L'eliminazione contro l'Ucraina? Ancora fa male, soprattutto per come è andata a finire. Lo sappiamo tutti (riferimento al gol di Scamacca annullato nel finale, ndr). Ora ricarichiamo subito le pile, la finale per il terzo posto è comunque importante", ha detto.

Frattesi sarà assente per infortunio. "Dispiace non giocare la partita, moltissimo. Ho dato un aiuto ai miei compagni, ho riportato uno stiramento al flessore. Non è grave ma starò a riposo due settimane".

Il suo nome è nel mirino della Serie A. La Sampdoria sembra interessata al suo cartellino. Frattesi ha così commentato le voci di mercato: "Fa piacere, ma siamo concentrati a chiudere bene questa esperienza. Poi, al futuro, ci penseremo dopo".