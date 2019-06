U20, Nicolato: "Resteranno le emozioni. Gol annullato? Non l'ho rivisto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nulla da fare per l'Italia Under 20, che si arrende nella semifinale del Mondiale dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Ucraina. Il ct Paolo Nicolato, attraverso Sky Sport, nel post-gara ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il gol annullato nel finale a Scamacca? "Non l'ho rivisto, non ho avuto ancora il coraggio. Mi dicono che il fallo non era netto, questa è stata anche la mia sensazione. Sono sempre dalla parte degli arbitri, se ha preso questa decisione vuol dire che è stata ben valutata. Devo fermarmi qui, sono consapevole della buona fede degli arbitri".

A fine gara vi siete radunati in campo nonostante la delusione. "Questo è il significato della grande soddisfazione che proviamo, i ragazzi hanno dato sempre tutto. Vanno ringraziati i calciatori, lo staff, i dirigenti che ci sono stati vicini. Siamo delusi ma consapevoli di aver dato tutto, siamo orgogliosi dell'immagine che abbiamo dato. Siamo usciti sconfitti ma con il nostro orgoglio, sono molto soddisfatto".

Avete comunque fatto bene e siete arrivati nella top-4. "Il nostro compito è quello di valorizzare le prestazioni dei ragazzi, abbiamo avuto un gruppo tenace con qualità e intelligenza. Questo gruppo ha rappresentato al meglio l'azzurro. Credo che abbiamo dato emozioni, ci interessava trasmettere questo. Il risultato rammarica, ma restano le emozioni forti e positive che ci hanno accompagnato lungo questa strada".

C'è più delusione o più orgoglio di essere arrivati fin qui? "Ora è maggiore la delusione, da domani sarà maggiore la soddisfazione di aver avuto un cammino che non ci aspettavamo. Abbiamo attirato l'attenzione dei media e di tutti gli italiani".