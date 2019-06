U20, Plizzari: "Rigore parato merito di uno studio. Ora vogliamo la finale"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il successo contro il Mali per 4-2 nel Mondiale U20 e un rigore parato nel finale, il portiere della Nazionale e del Milan Alessandro Plizzari ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il primo pensiero è quello di goderci questa vittoria, poi la testa andrà all'Ucraina perché dobbiamo fare bene. Noi crediamo sempre di fare il massimo, non mi piace fare previsioni ma so che daremo tutto per raggiungere la finale del Mondiale. Rigore parato? Ho studiato i loro rigoristi a lungo, parlando con lo staff pensavamo potesse tirarlo lì. Non ne ero sicuro, ovviamente, ma speravo che i consigli ricevuti potessero diventare realtà in campo. È andata così".