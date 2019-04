© foto di Insidefoto/Image Sport

Al fianco di Roberto Mancini, nell'Aula Magna di Coverciano, era presente anche il selezionatore dell'Under 21 Luigi Di Biagio: "Più che il modulo abbiamo idee simili. Parliamo spesso di come vogliamo giocare, il confronto con Roberto e Paolo Nicolato è continuo. Quello che ci preme di più è far crescere i ragazzi al di là dei moduli, perché sono più importanti i principi. Noi cerchiamo di preparare i ragazzi in funzione della Nazionale A"

Sulla preparazione in vista dell'Europeo: "Anche se si vincono gare sporche si è comunque una grande squadra. Per quanto riguarda l'Under 21, Mancini ha l'imbarazzo della scelta su chi prendere. Noi comunque cercheremo di arrivare in fondo all'Europeo. Chi verrà con noi fra quelli convocati da Roberto? La sua disponibilità è chiara. Vedremo il 6 giugno. La priorità e la nazionale A, nomi ora non ne possiamo fare".

Su cosa manca per valorizzare i giovani: "Quando sbagliano nelle altre nazioni, continuano a giocare. Qui invece vengono messi da parte. Noi chiediamo che vengano fatti giocare. I ragazzi devono fare di più e noi dobbiamo solo dar loro la possibilità di sbagliare".