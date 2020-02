U21, il ct Nicolato: "Gran futuro per Esposito. Bastoni? Si merita tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha parlato a Sky Sport a margine della consegna della Panchina D'Oro, soffermandosi in particolare su alcuni giovani talenti del nostro campionato: "Da ct dell’Under 21 seguo tutti i giovani, soprattutto quelli di A e B, ma non sono tanti quelli che giocano. Il nostro lavoro è lanciare giovani come Kean, Zaniolo, Tonali, Pellegrini e altri. Ovviamente trovare giocatori di questo livello non è semplice, ma siamo orgogliosi di avere tanti ragazzi in Nazionale A che hanno fatto il percorso con noi".

L'esordio di Daniel Maldini col Milan? "Lo conosciamo bene, ha grandi qualità tecniche e mi fa piacere che un allenatore bravo come Pioli gliele riconosca facendolo esordire".

Esposito? "E' un 2002 e quindi è normale che a volte non riesca a dare il meglio, come contro l’Udinese. Conte però punta su di lui. E’ un giocatore destinato ad avere un futuro importante".

Bastoni? "E' un ragazzo che conosco molto bene. Ha grande personalità e qualità, merita tutto quello che sta facendo".