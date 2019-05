U21, indisponibile Edera: Sottil e Del Sole convocati per il pre-raduno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si avvicina per la Nazionale Under 21 l’appuntamento con la fase finale del Campionato Europeo. Tra gli Azzurrini convocati dal tecnico Luigi Di Biagio per il pre ritiro in programma a Roma da mercoledì 29 maggio, ci sono due novità. Vista l’indisponibilità dell’attaccante del Bologna Simone Edera, l’allenatore azzurro ha convocato Riccardo Sottil e Ferdinando Del Sole, entrambi del Pescara.

Davide Calabria e Gabriele Moncini si aggregheranno al gruppo il 3 giugno; il difensore del Milan, in accordo con il club proseguirà le cure presso la società di appartenenza, mentre l’attaccante del Cittadella raggiungerà i compagni al termine della finale di play off del campionato di Serie B.

Questo, dunque, l'elenco aggiornato dei convocati:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio De Paoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Ferdinando Del Sole (Pescara), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Riccardo Sottil (Pescara).