UCL, Dzeko e Dybala guidano la formazione della settimana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale, la UEFA ha reso nota la formazione della settimana della due giorni di Champions League. Numerosi gli "italiani" presenti, grazie in particolare ai trionfi di Roma e Juventus, rispettivamente contro Viktoria Plzen e Young Boys. Guida l'attacco Edin Dzeko, affiancato niente di meno da Neymar e Dybala, mentre a centrocampo tanta qualità e fantasia, con Coutinho, Reus e Cengiz Under. Difesa con tanta qualità con Alba, Alex Telles, Bonucci e Florenzi, mentre in porta va Neto. Un 4-3-3 iperoffensivo che avrebbe di certo qualche problema sulla ripartenze avversarie.