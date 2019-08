UCLdraw, il quadro completo degli 8 gironi della prossima Champions

Si sono conclusi i sorteggi dei Gironi della prossima Chapions League. La Juventus se la vedrà con l'Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen e la Lokomotiv Mosca, mentre il Napoli affronterà ancora una volta il Liverpool oltre al Salisburgo e Genk. Va malissimo all'Inter, estratta dall'urna 3: i nerazzurri finiscono nel gruppo F con Barcellona e Borussia Dortmund, oltre allo Slavia Praga. Infine l'Atalanta che partendo dalla quarta fascia aveva sulla carta il sorteggio più sfavorevole: i ragazzi di Gasperini se la vedranno con Manchester City, Shakthar e Dinamo Zagabria. Questo il quadro parziale dopo i primi tre gruppi:

Gruppo A PSG, Real Madrid, Club Bruges, Galatasaray

Gruppo B Bayern Monaco, Tottenham, Olympiacos, Stella Rossa

Gruppo C Manchester City, Shakthar, Dinamo Zagabria, Atalanta

Gruppo D Juventus , Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca

Gruppo E Liverpool, Napoli , Salisburgo, Genk

Gruppo F Barcellona, Borussia Dortmund, Inter , Slavia Praga

Gruppo G Zenit, Benfica, Olympique Lione, Lipsia

Gruppo H Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

