UCLdraw, Van Dijk è l'UEFA Men's Player. Battuti Messi e CR7

© foto di Imago/Image Sport

Virgil Van Dijk vince il premio UEFA Men's Player of the Year. L'assegnazione del trofeo arriva a margine del sorteggio dei gironi di Champions, con Van Dijk che ha avuto la meglio sugli altri finalisti Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole dal palco del Grimaldi Forum di Montecarlo: "Per prima cosa ringrazio i miei compagni, senza di loro non sarebbe stato possibile. Poi ringrazio la mia famiglia, è stato un viaggio lungo. Io a 18 anni non ero un professionista, ho dovuto lavorare duramente. Idoli? Guardavo Ronaldinho, trasmetteva gioia. Ma tutti quelli che mi hanno aiutato e quelli che mi aiuteranno in futuro avranno sempre posto nei miei pensieri".