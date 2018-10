Ucraina, Shevchenko: "Qui per dare la nostra solidarietà a Genova"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andriy Shevchenko, commissario tecnico della Nazionale ucraina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di domani a Genova contro l'Italia: "Siamo qua per portare vicinanza e solidarietà alla città di Genova dopo il terribile incidente. Ho sentito subito questo dramma perché l'Italia è un secondo paese per me, sono molto vicino alla gente italiana. Dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro e non esistono frontiere".