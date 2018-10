Ucraina, Shevchenko: "Sarà dura. Modello? Ancelotti mi ha dato tanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andriy Shevchenko, commissario tecnico dell'Ucraina, in vista della sfida con l'Italia di stasera è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Non abbiamo scelta di giocatori di altre squadre, per cui è difficile. Ora valutiamo i vari calciatori durante gli allenamenti, anche perché tanti hanno giocato in Champions League e campionato, ma proviamo a mettere una squadra competitiva perché ci teniamo a fare una bella partita. Ho lavorato con tanti allenatori importanti. Modello? Ancelotti uno di quelli che mi ha dato tantissimo, anche se io sto cercando un modo mio di essere allenatore".