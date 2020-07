Udine bottega di talenti: da Sema a Musso, con Gotti i friulani sono tornati a sfornare gioielli

Udine, bottega di talenti. Una storia di lunga data, per il calcio italiano. Tornata prepontemente di attualità, in vista del prossimo mercato: quella di Rodrigo Becao potrebbe essere la prima cessione . A cui potrebbero seguirne altre eccellenti, per chi vende e per chi compra. Non è detto che accadrà, perché la famiglia Pozzo potrà decidere di trattenere i propri migliori giocatori. Ma è un dato di fatto che questa stagione abbia riacceso i fari su una delle migliori fucine del calcio tricolore.

De Paul è il diamante. L'argentino è il pezzo da 90: in questo caso ci possiamo sbilanciare nel senso di una cessione, anche perché di Rodrigo si parla ad altissimi livelli già da un paio di anni e forse è arrivato il momento del salto di qualità. In questa stagione, però, ha avuto ottima compagnia: è stata senza dubbi la stagione di Ken Sema, formalmente in prestito dal Watford (la proprietà è la stessa). Poi Juan Musso, portiere argentino tra i migliori del campionato. Lo sfortunato Rolando Mandragora e la conferma di Seko Fofana: una lista di talenti, e potenziali cessioni d'oro, nel campionato dei friulani.

Inversione di tendenza. L'anno scorso, è vero, l'Udinese ha incassato circa 40 milioni con le cessioni di Meret e Jankto. Entrambi, però, erano stati valorizzati in campionati precedenti (e il portiere neanche a Udine, ma in prestito a Ferrara con la SPAL). Due stagioni fa, la cessione più ricca era stata quella di Widmer. Un anno prima, Bruno Fernandes a 6 milioni di euro. Cifre lontane da quelle che l'Udinese potrebbe spuntare (non è detto che succederà ovviamente) nel prossimo mercato. Merito, anche, del lavoro di Luca Gotti. E non è certo un caso che la società voglia trattenerlo.