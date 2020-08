Udinese, 3-2 in amichevole contro il Vicenza: decide Nestorovski nel finale

Prime indicazioni in amichevole per l'Udinese che ha battuto 3-2 il Vicenza non senza qualche difficoltà. I bianconeri sono passati in vantaggio al 34' ma al 42' hanno subito il pareggio di Meggiorini. Nella ripresa il Vicenza ha rimontato con il gol di Guerra al 52' ma l'Udinese è riuscita a ribaltare la situazione con i gol di Micin e Nestorovski.

UDINESE – VICENZA: 3-2 (1-1)

Udinese (3-5-2): Nicolas (74’ Gasparini); Becao, De Maio (62’ Prodl), Samir (86’ Dzankic); Ballarini (63’ Micin), Coulibaly (74’ Palumbo), Walace, Barak (63’ Gonzalez), Matos; Okaka (46’ Nestorovski), Lasagna (46’ Teodorczyk). A disposizione: Perisan, Mazzolo, Battistella, Oviszach. Allenatore: Gotti

Vicenza (4-4-2): Pizzignacco (62’ Grandi); Bruscagin, Bizzotto (75’ Scoppa), Pasini (46’ Rossi), Beruatto (46’ Zonta); Nalini (57’ Tronchin), Pontisso (75’ Vandeputte), Rigoni (64’ Barlocco), Zarpellon (70’ Giacomelli); Meggiorini, Guerra (75’ Ouro). A disposizione: Cinelli, Fantoni, Giacomelli, Ierardi, Padella. Allenatore: Di Carlo

Arbitro: Poto

Assistenti: Boato e Salvi

Marcatori: 34’ Coulibaly, 42’ Meggiorini, 53’ Guerra, 63’ Micin, 86’ Nestorovski

Recupero: 2’ pt