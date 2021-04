Udinese, 4 sconfitte nelle ultime 5 gare. Gotti non fa drammi: "Mai mancata la prestazione"

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, l'Udinese ieri sera in casa contro il Cagliari è inciampata nell'ennesimo passo falso della stagione. La squadra friulana è comunque a +8 sul Cagliari terzultimo, un margine rassicurante per mister Luca Gotti: "Il film della partita di questa sera è simile a quello della partita contro il Torino, dove la squadra non fa per niente male e poi va in svantaggio con un rigore frutto di un'ingenuità, poi non abbiamo avuto la bravura e la forza per sfruttare le buone occasioni che abbiamo avuto. Non si può ogni volta dire che il risultato non è quello che ci si aspettava e che manca la cattiveria, perché secondo me la squadra ha dato tutto quello che poteva e nell'area avversaria sono circolati molti palloni. Se analizziamo come sono arrivati i risultati è chiaro che non è mai mancata la prestazione ma tutti mettono il massimo impegno.

Infine, un pensiero sulla prestazione di Jayden Braaf, attaccante 18enne arrivato in prestito dal Manchester City a gennaio: "Il ragazzo è entrato molto bene e mi dispiace che non abbia avuto la soddisfazione del gol in quell'occasione che ha avuto", conclude Gotti ai microfoni di 'UdineseTv'.