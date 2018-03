Udinese, è l'ora di Balic: cinque tecnici dopo, il momento di esplodere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Messaggero Veneto oggi in edicola si concentra sul personaggio Andrjia Balic per l'Udinese. Tra squalifiche e infortuni, il giovane croato potrebbe ora trovare più spazio nell'undici titolare di Massimo Oddo. Da gennaio 2015 a oggi ha avuto cinque allenatori ma con nessuno è riuscito ad avere continuità. Deve crescere in quanto a personalità e le prossime dovranno essere gli esami per il futuro e anche per la carriera del ragazzo dei Balcani.