Il Napoli e l'Inter hanno messo nel mirino Rodrigo De Paul, già da diverse settimane. Del calciatore argentino ne ha parlato il vice presidente dell'Udinese, Stefano Campoccia, intervenuto ai microfoni di Radio CRC. "L'Udinese sta lavorando bene per non perdere il tradizionale scouting ma adeguandosi alla modernità del calcio. De Paul ha talento e cuore, sta dando davvero l'anima per una società che c'è stata anche in momenti difficili eppure siamo consapevoli che non potremo godercelo per molto tempo", le sue parole.