Udinese, ag. Okaka: "Pradé ha influito, trovare l'intesa è stato semplice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese ha riportato in Italia Stefano Okaka, centravanti che è già andato a segno con la maglia bianconera. Ne ha parlato a tuttoudinese.it il suo agente e fratello, Carlo: "Partiamo dal presupposto che questa squadra non merita assolutamente l'attuale posizione in classifica. L'Udinese può fare molto di più e stare in alto. Ha giocatori importanti, ma, per varie ragioni, non riesce ad ingranare".

Un retroscena sulla trattativa.

"Sicuramente ha influito la conoscenza di Daniele Pradé. Trovare un'intesa è stato semplice. Ora Stefano sta bene, si sente a suo agio. Potrà crescere insieme al resto della squadra".