Udinese, ag.Meret: "Vale 20 milioni. Non credo vada alla Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Andrea Pastorello, agente del portiere dell'Udinese Alex Meret, quest'anno in prestito alla SPAL, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Non era facile per lui affermarsi a campionato in corso. Il suo cartellino è dell'Udinese, toccherà ai bianconeri decidere cosa fare con il ragazzo. Se puntare su di lui o mandarlo in prestito ancora una volta. C'è anche la possibilità che possa essere ceduto a titolo definitivo. La Fiorentina? Non credo, non abbiamo avuto contatti con il club viola. Vale 20 milioni? Sì, il valore è quello, non credo che la Fiorentina sia intenzionata a sborsare una cifra simile".