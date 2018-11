Udinese, allarme Velazquez: deve vincere contro l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julian Velazquez resta sotto stretta osservazione da parte dei vertici dell'Udinese dopo il solo punto conquistato nelle ultime sei partite. Il tecnico dovrà battere l'Empoli per sentirsi al sicuro, con Gino Pozzo che oggi arriverà in Friuli per fare il punto della situazione con lo staff tecnico e con il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.