Udinese, ancora non è arrivata nessuna offerta per De Paul

vedi letture

Nonostante sia uno dei nomi potenzialmente sempre caldi per quanto riguarda il mercato in uscita, con interessamenti di grande squadre sempre supposti sul suo conto, secondo quanto riferito da Sportitalia per il momento non si muove la situazione intorno a Rodrigo De Paul: il fantasista argentino classe '94 ancora non avrebbe attratto offerte sul suo conto, e per il momento rimarrà all'Udinese. Almeno finché qualcuno non busserà con una proposta concreta in mano.