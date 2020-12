Udinese-Atalanta a rischio rinvio, pioggia incessante sul terreno di gioco: sopralluogo in corso

Sopralluogo in corso alla Dacia Arena per capire se Udinese-Atalanta si giocherà o meno. Ci sono alcune zone del campo in cui il pallone non rimbalza. Al momento il direttore di gara Federico La Penna e i due capitani Toloi e De Paul stanno capendo quali sono le condizioni del campo, ma c'è il rischio rinvio.