Udinese-Atalanta, calcio di inizio posticipato di 30': continua a piovere, c'è il rischio rinvio

Il calcio di inizio di Udinese-Atalanta è stato posticipato di trenta minuti. Toloi e De Paul, i due capitani, sono scesi in campo con La Penna per capire le condizioni del terreno di gioco: al momento la palla fa fatica a rimbalzare, dunque si attenderà, poi ci sarà un altro sopralluogo. C'è il rischio rinvio, ma non sarà facile trovare una data per il recupero visto il calendario intasato dei nerazzurri.