Finisce 1-1 il primo tempo fra Udinese e Atalanta. I nerazzurri vanno subito in rete, al terzo minuto, con un calcio d'angolo prolungato da Toloi e deviato in rete da Zapata. All'undicesimo il pareggio, con Masiello che si dimentica di schermare D'Alessandro: fuga sulla destra dell'ala friulana che pesca bene Lasagna, in mezzo all'area, che deve solo depositare in rete in spaccata. Poche le occasioni successive alle due reti, con Gomez e Rigoni non trascendentali.