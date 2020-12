Udinese-Atalanta, secondo sopralluogo: la palla non rimbalza, tra poco la decisione ufficiale

Il direttore di gara La Penna e i due capitani di Udinese e Atalanta sono scesi in campo per il secondo sopralluogo. Al momento il pallone continua a non rimbalzare in alcune zone del campo, tra poco la decisione ufficiale.