Udinese avanti a Bologna: 1-0 tutto argentino. Primo gol in A per Pussetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Udinese in vantaggio sul Bologna: 1-0, un gol tutto argentino. Lo segna infatti Ignacio Pussetto, alla prima realizzazione in Serie A, su assist di Rodrigo De Paul: lancio del numero 10, controllo su un Krejci rivedibile del numero 23, poi esterno a battere Skorupski in uscita. Bella rete, l'Udinese argentina vola sul Bologna.