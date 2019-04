© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dell'Udinese, Emmanuel Badu commenta così il ko dei friulani sul campo della Lazio: "Sono molto contento di essere tornato in campo, sono qui da quasi 9 anni e l’affetto che sento a Udine per me è molto importante, con una grande società e dei tifosi incredibili. Ma non sono contento per il risultato. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, abbiamo fatto meglio nel secondo tempo ma con il rigore e gli episodi è andata male. Dobbiamo dimenticare tutto subito perchè tra due giorni c’è una partita molto importante. Pensiamo subito al Sassuolo di sabato pomeriggio, sarà una guerra e dobbiamo provare a vincere. Per noi ora sono tutte finali".