Udinese, Balic: "Abbiamo fatto bene, saremo pronti per la Coppa Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore dell’Udinese Andrija Balic ha parlato al termine dell’amichevole vinta contro il Cjarlins Muzane. Ecco quanto riportato da Udinese.it: “Abbiamo fatto bene in queste quattro settimane di ritiro. Nelle prime eravamo un po' stanchi ma da ieri si è visto che ci siamo. Abbiamo fatto bene in queste due partite anche perché le gambe iniziano a girare bene e ne raccogliamo i frutti. Dobbiamo continuare così per he tra due settimane arriva la Coppa Italia che è il primo appuntamento importante. Mi trovo bene davanti alla difesa perché posso giocare sempre la palla e mi sento al centro del gioco. Da trequartista devo giocare di più spalle alla porta e non ho tanto spazio per ricevere tanti palloni. Ma posso far bene anche lì”, ha concluso..