© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’avventura di Andrija Balic, centrocampista classe ‘97, al Perugia sembra essere giunta al termine. Il croato infatti non ha trovato grande spazio sotto la guida di Oddo, appena 9 presenze, e farà ritorno all’Udinese proprietaria del cartellino. Come riferisce Il Messaggero i due club starebbero trattando l’interruzione anticipata del prestito condizionata all’individuazione di una nuova squadra per Balic. Probabile che la squadra in cui giocherà il calciatore nella seconda parte di stagione sia all’estero.