© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell’amichevole contro lo Spartak Jurmala di oggi nelle fila dell’Udinese ha brillato Marco Ballarini, esterno destro classe 2001, che ha sbloccato la gara al 36°. Queste le sue parole ai microfoni del sito del club friulano: "Sono molto soddisfatto sia per il gol che per la prestazione.Il mister mi ha schierato titolare come mezzala, per poi spostarmi come esterno destro, e penso di essermi comportato bene in entrambe le situazioni. - conclude Ballarini - Ora spero di avere ancora la possibilità di allenarmi con la prima squadra e, magari, di trovare un po' di spazio anche in campionato o in Coppa Italia".