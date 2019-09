Udinese, Barak: "Dispiace per la sconfitta. L'Inter ha una grande difesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Udinews Tv, Antonin Barak, tornato ieri in campo dopo il lungo stop, commenta così la sconfitta patita dall'Udinese contro l'Inter: "L'Inter ha una grande difesa con un grande portiere, era difficile giocare con un giocatore in meno, perdiamo tanta forza. Rammarico? C'è, indipendentemente dallo scarto, perchè la sconfitta resta, eravamo venuti tutti qui per fare punti, per portare qualcosa a Udine, così siamo senza punti e posso dire solo che mi dispiace, ma la partita è diventata troppo difficile. Ritorno in campo? È bellissimo poter indossare questa maglia e giocare, però per me prima viene la squadra e sono dispiaciuto per la sconfitta".