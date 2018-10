Udinese, Barak: "Due palle gol che potevano cambiare la partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Udinews TV ha parlato nel post partita di Udinese-Juventus Antonin Barak: "Sono molto contento di essere rientrato a giocare dal primo minuto adesso che sto bene fisicamente. La Juve ha fatto una buona gara ma anche noi, i primi minuti non siamo partiti bene, poi siamo migliorati ma purtroppo abbiamo perso la partita. Forse se avessi segnato avremmo ritrovato fiducia per il secondo tempo quando Lasagna ha avuto una grande occasione. Nella ripresa potevamo segnare subito per poi fare un altro gol per pareggiare ma purtroppo abbiamo sbagliato in queste due situazioni. Tornare a essere titolare è un mio obiettivo, siamo una squadra forte con tanti giocatori in ogni reparto, dobbiamo dare il meglio in campo e negli allenamenti poi sceglie il mister".