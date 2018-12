© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonin Barak, centrocampista dell'Udinese, ha parlato dopo lo 0-0 ottenuto contro la SPAL: "Sono felice di essere rientrato in campo dopo tanto tempo: oggi è stato una partita difficile contro una squadra fisica e ben messa in campo. Dobbiamo migliorare la fase offensiva perché abbiamo bisogno di segnare qualche gol in più già dalla prossima gara", le parole riportate dal sito ufficiale del club friulano.