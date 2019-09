© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tornato titolare quest'oggi nell'amichevole contro il Pordenone dopo un lungo infortunio rimediato la scorsa stagione, Antonin Barak ha rilasciato alcune dichiarazioni a UdineseBlog.it: Voglio dimostrare sempre che sono pronto, sto facendo il mio massimo. Il mister decide chi gioca, ma io sono contento di essere sulla via del ritorno, la condizione sta crescendo e io sto bene. La concorrenza a centrocampo? Sì, non solo in mezzo. La rosa è abbondante, tutti hanno qualità e vogliono giocare. Tutti dobbiamo dare il massimo per alzare il livello ed essere più pronti per le partite".